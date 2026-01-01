Чи очікувати магнітні бурі 19 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 19 січня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 19 січня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 19 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Реліквія з-поміж мотлоху: на Волині виявили ікону, яку десятиліттями ховали від комуністів
18 січня, 21:15