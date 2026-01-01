Чи очікувати магнітні бурі 19 січня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 19 січня: прогноз
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 19 січня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 19 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцьк увійшов до переліку найдоступніших міст за наявністю світла
18 січня, 23:19
Відновилися, але не зовсім: що коїться з унікальними Оконськими джерелами на Волині
18 січня, 22:12
Реліквія з-поміж мотлоху: на Волині виявили ікону, яку десятиліттями ховали від комуністів
18 січня, 21:15
Медіа
відео
1/8