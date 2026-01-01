Курс валют на 19 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 43,41 (+2 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,43 (+0 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,93 (-6 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар зріс ще на 2 коп. Тим часом євро залишилося без змін, а злотий зменшився на 6 коп.Про це повідомили на сайті Національного банку.Курс долара1 долар США — 43,41 (+2 коп.)Курс євро1 євро — 50,43 (+0 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,93 (-6 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію