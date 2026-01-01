Кіт Урбан після розлучення з Ніколь Кідман оселився з молодшою на 32 роки коханкою — ЗМІ

Ніколь Кідман у житті кантрі-співака Кіта Урбана, схоже, розпочався новий етап.



За даними західних медіа, вже за три місяці після офіційного розлучення музикант не лише закрутив новий роман, а й з’їхався з обраницею, яка значно молодша за нього. Про це повідомляє Page Six, посилаючись на джерела з близького оточення артиста. Інсайдери стверджують, що саме нові стосунки Урбана стали однією з причин, чому його доньки — 17-річна Сандей та 15-річна Фейт нині демонструють особливу підтримку саме матері, передає



«Я чув, що у Кіта з’явилася інша жінка. Саме тому дівчата зараз значно ближчі до Ніколь. Підлітки зазвичай дуже прив’язані до батька, тож має бути серйозна причина, чому вони відкрито йдуть троє проти одного, — поділився співрозмовник видання.



За словами джерела, це легко помітити й у соцмережах Кідман. Після розриву акторка дедалі частіше з’являється на фото разом із доньками — під час подорожей, спільних прогулянок і різноманітних світських подій.



«Вони були разом у Парижі та Сіднеї, брали участь у забігу на День подяки. Постійно тримаються за руки, обіймаються. Це має вигляд єднання — мовляв, ми разом проти всього світу», — зазначив інсайдер.



Тим часом сам Кіт Урбан, за інформацією ЗМІ, нині мешкає у Нешвіллі, США. Там він працює над новим музичним альбомом, у якому нібито планує відверто торкнутися «незручних» і болісних моментів свого розлучення з голлівудською зіркою.



Тим часом у кулуарах шоубізнесу ширяться чутки, що новою коханою Урбана може бути 26-річна кантрі-співачка Карлі Скотт Коллінз — висхідна зірка сцени, молодша за артиста на 32 роки. Мовляв, «усі впевнені» в їхніх «серйозних» почуттях. Крім того, близьке оточення, додає, що пара, ймовірно, вже живе разом або ж готується до цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після майже двох десятиліть шлюбу зу житті кантрі-співака, схоже, розпочався новий етап.За даними західних медіа, вже за три місяці після офіційного розлучення музикант не лише закрутив новий роман, а й з’їхався з обраницею, яка значно молодша за нього. Про це повідомляє Page Six, посилаючись на джерела з близького оточення артиста. Інсайдери стверджують, що саме нові стосунки Урбана стали однією з причин, чому його доньки — 17-річната 15-річнанині демонструють особливу підтримку саме матері, передає ТСН «Я чув, що у Кіта з’явилася інша жінка. Саме тому дівчата зараз значно ближчі до Ніколь. Підлітки зазвичай дуже прив’язані до батька, тож має бути серйозна причина, чому вони відкрито йдуть троє проти одного, — поділився співрозмовник видання.За словами джерела, це легко помітити й у соцмережах Кідман. Після розриву акторка дедалі частіше з’являється на фото разом із доньками — під час подорожей, спільних прогулянок і різноманітних світських подій.«Вони були разом у Парижі та Сіднеї, брали участь у забігу на День подяки. Постійно тримаються за руки, обіймаються. Це має вигляд єднання — мовляв, ми разом проти всього світу», — зазначив інсайдер.Тим часом сам Кіт Урбан, за інформацією ЗМІ, нині мешкає у Нешвіллі, США. Там він працює над новим музичним альбомом, у якому нібито планує відверто торкнутися «незручних» і болісних моментів свого розлучення з голлівудською зіркою.Тим часом у кулуарах шоубізнесу ширяться чутки, що новою коханою Урбана може бути 26-річна кантрі-співачкаКоллінз — висхідна зірка сцени, молодша за артиста на 32 роки. Мовляв, «усі впевнені» в їхніх «серйозних» почуттях. Крім того, близьке оточення, додає, що пара, ймовірно, вже живе разом або ж готується до цього.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію