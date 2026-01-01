Цифри ростуть не вдвічі, а кратно: Сирський відверто про проблему СЗЧ

Цифри ростуть не вдвічі, а кратно: Сирський відверто про проблему СЗЧ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про причини СЗЧ, реформу підготовки мобілізованих та механізми повернення до строю військовослужбовців, що втекли.

Про це головком ЗСУ сказав в інтерв’ю Lb.ua.

Сирський пояснив, що для людини, яка прийшла до війська з цивільного життя, цей процес переходу болісний. Тому він вимагає від командуванян робити все, щоб адаптація проходила більш комфортно.

«Там, де цей процес (адаптації — Ред.) йде нормально, скажімо, рівень самовільних залишень чи порушень мінімальний. Там, де є порушення, першою чергою треба розбиратися з командирами або працівниками ТЦК, які допустили ці порушення. Тому що скрізь в основі лежать порушення», — сказав генерал.

Як повернутися військовому із СЗЧ

Сирський нагадав, що військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини.

«В нас створені батальйони резерву, куди цих військовослужбовців доставляють чи вони самі приходять. Тобто вони можуть повернутися і продовжити виконувати свій військовий обов’язок. Зрозуміло, що по тих, хто ухиляється і не хоче воювати, здійснюється розшук, порушується відповідно кримінальна справа. Але і на цьому етапі військовослужбовець може повернутися, якщо у нього є бажання», — розповідає головком ЗСУ.

Журналістка Соня Кошкіна уточнила у Сирського: СЗЧівці можуть повертатися лише у ДШВ і штурмові чи у тому числі. Сирський відповів — «у тому числі».

«Звичайно, в першу чергу комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту. Там, де ведуться активні бойові дії, є, на жаль, і втрати, і потреба поповнення особовим складом. Тому, звичайно, люди, які повертаються, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові, і механізовані, і частини територіальної оборони», — пояснив він.

Причини СЗЧ

Сирський наголосив на важливості справедливої мобілізації і людського ставлення на всіх етапах до наших військовослужбовців з боку всіх командирів: починаючи від сержанта, інструктора до начальника частини.

Водночас, він визнав, що цифри по СЗЧ ростуть.

