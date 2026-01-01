П'яний волинянин побив скло у маршрутках, паралізувавши роботу автостанції





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



Інцидент стався 19 лютого 2023 року. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, Роман Ш. вдарив дерев'яною дошкою по лобовому склу маршрутки. Це сталося в присутності пасажирів. Вартість ремонту транспортного засобу склала 4950 гривень.



Далі чоловік влупив палкою по «Спринтеру», теж завдавши механічних пошкоджень. Після хуліганства він став тікати, але був затриманий водіями. Робота автостанції тимчасово призупинилася.



Дії кваліфікували за статтею 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства).



Обвинувачений зазначив, що не пам'ятає обставин завдання ударів по двох маршрутках. Як стверджував, лише пошкодив автобус через попередній конфлікт із водієм. Раніше у чоловіка вже була судимість.



Дослідивши відеозаписи, суд визнав Романа Ш. винним у хуліганстві і призначив рік обмеження волі. Проте до вироку додали невідбуте покарання, тож чоловік п'ять років і один місяць проведе в ув'язненні.

