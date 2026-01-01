Світла може не бути до 16 годин: в Україні змінюється формат відключень, - YASNO





Про це заявив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє



"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг", - інформує Коваленко.



Він зазначив, що максимальній інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - теж неактуальний.



"За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність", - пояснив гендиректор YASNO.



За словами Коваленка, Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без. Однак ситуація різниться від району до району.



"На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках. Дуже часто - це питання до прибудинкових мереж і ЖЕКу/ОСББ. Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, шо у вас аварійна ситуація без змін. Спочатку звертаємось до ЖЕКу/ОСББ. Електрик проводить осмотр і робить висновки. Якщо проблема на домі, виправляє її. Якщо проблема з мережами, то ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж", - додав він.



Водночас гендиректор YASNO навів аргумент, чому відключення в інших регіонах, які триватимуть понад 16 годин - все ж краще, ніж ситуація у Києві.



"Це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися", - пише Коваленко.



Щодо покращення ситуації, він каже, що поки сказати складно. За словами гендиректора YASNO, українцям треба пережити ці сильні морози, а з потеплінням споживання має зменшитися. Водночас, ключовим фактором є обстріл енергетики, які спрогнозувати неможливо.



Що з енергетикою в Україні



Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський анонсував, що через важкі наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні буде прийнято рішення про введення надзвичайного стану в енергетиці.



Через два дні, 16 числа, Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими в населених пунктах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, може бути послаблений комендантський час.



Причому для Києва ці рішення вже набули чинності. Які зміни діють у столиці - читайте за цим посиланням.



У суботу Зеленський розповів, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України. За даними ГУР, Кремль розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС.

