Чекали звістку понад рік: підтвердили загибель бійця з Волині

У бою на Донеччині обірвалося життя військовослужбовцяіз Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.На жаль, нещадна війна продовжує свій страшний лік. Цей зимовий день приніс гірку звістку-підтвердження загибелі Захисника Володимира Івановича Вавринюка (29.03.1978 р.н.), жителя с. Дроздні.Кулеметник механізованого батальйону сержант Володимир Вавринюк поліг ще 7 жовтня 2024 у районі Залізного у Бахмутському районі на Донеччині.У громаді оголошено триденну жалобу.«Приносимо найщиріші співчуття рідним і близьким полеглого воїна - дружині, синові, доньці. Вічна і світла памʼять!» - зазначили у громаді.Інформацію про дату і час прощання з Героєм повідомлять пізніше.