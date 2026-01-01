Чекали звістку понад рік: підтвердили загибель бійця з Волині
Сьогодні, 09:30
У бою на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця Володимира Вавринюка із Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.
На жаль, нещадна війна продовжує свій страшний лік. Цей зимовий день приніс гірку звістку-підтвердження загибелі Захисника Володимира Івановича Вавринюка (29.03.1978 р.н.), жителя с. Дроздні.
Кулеметник механізованого батальйону сержант Володимир Вавринюк поліг ще 7 жовтня 2024 у районі Залізного у Бахмутському районі на Донеччині.
У громаді оголошено триденну жалобу.
«Приносимо найщиріші співчуття рідним і близьким полеглого воїна - дружині Тетяні Анатоліївні, синові Роману, доньці Наталії. Вічна і світла памʼять!» - зазначили у громаді.
Інформацію про дату і час прощання з Героєм повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.
На жаль, нещадна війна продовжує свій страшний лік. Цей зимовий день приніс гірку звістку-підтвердження загибелі Захисника Володимира Івановича Вавринюка (29.03.1978 р.н.), жителя с. Дроздні.
Кулеметник механізованого батальйону сержант Володимир Вавринюк поліг ще 7 жовтня 2024 у районі Залізного у Бахмутському районі на Донеччині.
У громаді оголошено триденну жалобу.
«Приносимо найщиріші співчуття рідним і близьким полеглого воїна - дружині Тетяні Анатоліївні, синові Роману, доньці Наталії. Вічна і світла памʼять!» - зазначили у громаді.
Інформацію про дату і час прощання з Героєм повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чекали звістку понад рік: підтвердили загибель бійця з Волині
Сьогодні, 09:30