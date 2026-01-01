На Волині ліквідували масштабну наркомережу: вилучили дурман на 400 мільйонів

Волинські поліцейські викрили підпільнепід виглядом канабідіолу CBD.Про це у фейсбуці повідомляє поліція Волинської області.Під час масштабної операції поліцейські ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотичних та психотропних речовин, які маскувалися під легальну продукцію - дієтичні добавки «CBD». Протягом 14 січня у 21 регіоні держави провели одночасно понад сто обшуків. Організатора схеми та двох спільників слідчі затримали у процесуальному порядку та вже оголосили їм про підозри у складі організованої злочинної групи.У рамках відкритого кримінального провадження працівники управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області, у співпраці з профільними територіальними підрозділами, Департаментом боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, викрили злочинну діяльність 44-річного волинянина. Заходи проводились під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділів поліції.Встановлено, що фігурант налагодив серійне виробництво CBD-продукції з вмістом наркотичного засобу – екстракту канабісу та психотропної речовини тетрагідроканабінолу. Ділок організував нарколабораторію у власному домоволодінні, де мешкав з дружиною і трьома неповнолітніми дітьми. Він особисто контролював виготовлення нарковмісної продукції з вмістом ТГК та олії CBD під виглядом дієтичних добавок та забезпечував її збут у мережі магазинів. Його пособники, мешканці Волинської області, займались виготовленням нових видів продуктів харчування, маскуючи їх під CBD, шукали додаткові мережі збуту, фасували та відправляли товар в інші області.Під час досудового розслідування задокументовано канал постачання сировини CBD з однієї з країн Європейського Союзу на територію України із залученням логістичних компаній. Маючи цю речовину, фігуранти налагодили функціонування цілої підпільної виробничої інфраструктури, що включала окремі лабораторії з виготовлення висококонцентрованого екстракту канабісу під виглядом CBD та з виробництва желейок у вигляді «ведмедиків», бустів, інших продуктів з вмістом психотропної речовини тетрагідроканабінол.Готову наркотичну продукцію реалізовували через розгалужену мережу збуту — 17 магазинів у Волинській області та 75 торгових точок по всій країні, а також через інтернет-ресурси. Чітко вибудована логістика та розподіл ролей між учасниками давали змогу отримувати стабільний щомісячний дохід у понад 10 мільйонів гривень.За силової підтримки спецпризначенців, 14 січня поліцейські провели одночасно понад сто обшуків у 21 регіоні держави. У результаті вилучено понад 1 000 літрів висококонцентрованої CBD-олії з вмістом екстракту канабісу (33 830 флаконів); 18 100 стіків чаю із вмістом тетрагідроканабінолу; понад 2 000 zip-пакетів із вмістом тетрагідроканабінолу (капсули, цукерки, шоколад); 70 кг псилоцибінових грибів; понад 10 000 желатинових «ведмедиків» із вмістом тетрагідроканабінолу; понад 3 500 ампул дієтичної добавки із вмістом екстракту канабісу; лабораторне обладнання для виготовлення продукції із вмістом наркотичного засобу - екстракт канабісу та психотропної речовини - тетрагідроканабінол; а також автомобілі, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, документацію, організаційну техніку, чорнові записи.Орієнтовна вартість вилученої продукції із вмістом ТГК та екстракту канабісу за цінами «чорного» ринку становить понад 430 млн грн.Трьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили про підозру в складі організованої злочинної групи за ч. 3 ст. 307 ККУ та суд обрав запобіжні заходи. Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає позбавлення волі від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.Проведення заходів на території України забезпечено оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими слідчих управлінь Головних управлінь Нацполіції у Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.