Судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які організували нарколабораторію у Луцьку

Судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які організували нарколабораторію у Луцьку
За оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників угруповання, які виготовляли та збували амфетамін.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, шо у квітні поліцейські викрили підпільну лабораторію в Луцьку. Під час обшуків вилучили 1,4 кг амфетаміну та прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропів, грошові кошти та боєприпаси.

Розслідування проводилося слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, нарколабораторія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автівка збила велосипедиста, постраждалого шпиталізували
Сьогодні, 10:45
СБУ запобігла новому теракту фсб у Харкові
Сьогодні, 10:22
Судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які організували нарколабораторію у Луцьку
Сьогодні, 10:06
На Запоріжжі загинув снайпер з Луцька, Герой Андрій Жук
Сьогодні, 09:27
У Луцьку зникла безвісти 35-річна жінка
Сьогодні, 09:21
Медіа
відео
1/8