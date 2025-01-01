Судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які організували нарколабораторію у Луцьку

За оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників угруповання, які виготовляли та збували амфетамін.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, шо у квітні поліцейські викрили підпільну лабораторію в Луцьку. Під час обшуків вилучили 1,4 кг амфетаміну та прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропів, грошові кошти та боєприпаси.Розслідування проводилося слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.