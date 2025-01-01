Судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які організували нарколабораторію у Луцьку
Сьогодні, 10:06
За оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників угруповання, які виготовляли та збували амфетамін.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, шо у квітні поліцейські викрили підпільну лабораторію в Луцьку. Під час обшуків вилучили 1,4 кг амфетаміну та прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропів, грошові кошти та боєприпаси.
Розслідування проводилося слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, шо у квітні поліцейські викрили підпільну лабораторію в Луцьку. Під час обшуків вилучили 1,4 кг амфетаміну та прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропів, грошові кошти та боєприпаси.
Розслідування проводилося слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ запобігла новому теракту фсб у Харкові
Сьогодні, 10:22
Судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які організували нарколабораторію у Луцьку
Сьогодні, 10:06
На Запоріжжі загинув снайпер з Луцька, Герой Андрій Жук
Сьогодні, 09:27
У Луцьку зникла безвісти 35-річна жінка
Сьогодні, 09:21