На Запоріжжі загинув снайпер з Луцька, Герой Андрій Жук

Андрій Жук.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Жук Андрій Миколайович, 05.01.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу 5 штурмової роти 2 штурмового батальйону.



Солдат Жук Андрій Миколайович загинув 25.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



