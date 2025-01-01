У Луцьку зникла безвісти 35-річна жінка
Сьогодні, 09:21
Поліцейські розшукують зниклу 35-річну лучанку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцькі поліцейські встановлюють місцезнаходження Брух Олександри Семенівни, 12.05.1990 року народження, жительки міста Луцьк. Жінка 28 жовтня о 07:20 пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.
Прикмети безвісти зниклої: зріст - 162 см, волосся коричневе довге, зелені очі.
Була одягнена у чорну зимову куртку до колін, зимову шапку голубого кольору, темні штани, чорні кросівки. При собі мала пакет, на якому зображені квіти.
Особливі прикмети: велика родимка на лобі, має психічне захворювання.
"Якщо ви знаєте, де може перебувати жінка, просимо повідомити про це за номерами: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.
