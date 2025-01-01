У Луцьку зникла безвісти 35-річна жінка

Поліцейські розшукують зниклу 35-річну лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Луцькі поліцейські встановлюють місцезнаходження, 12.05.1990 року народження, жительки міста Луцьк. Жінка 28 жовтня о 07:20 пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.зріст - 162 см, волосся коричневе довге, зелені очі.Була одягнена у чорну зимову куртку до колін, зимову шапку голубого кольору, темні штани, чорні кросівки. При собі мала пакет, на якому зображені квіти.велика родимка на лобі, має психічне захворювання."Якщо ви знаєте, де може перебувати жінка, просимо повідомити про це за номерами: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.