У Луцьку зникла безвісти 35-річна жінка

У Луцьку зникла безвісти 35-річна жінка
Поліцейські розшукують зниклу 35-річну лучанку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Луцькі поліцейські встановлюють місцезнаходження Брух Олександри Семенівни, 12.05.1990 року народження, жительки міста Луцьк. Жінка 28 жовтня о 07:20 пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася. 

Прикмети безвісти зниклої: зріст - 162 см, волосся коричневе довге, зелені очі. 

Була одягнена у чорну зимову куртку до колін, зимову шапку голубого кольору, темні штани, чорні кросівки. При собі мала пакет, на якому зображені квіти. 

Особливі прикмети: велика родимка на лобі, має психічне захворювання.

"Якщо ви знаєте, де може перебувати жінка, просимо повідомити про це за номерами: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, поліція, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув снайпер з Луцька, Герой Андрій Жук
Сьогодні, 09:27
У Луцьку зникла безвісти 35-річна жінка
Сьогодні, 09:21
Відключення світла на Волині: оприлюднили графіки
Сьогодні, 09:07
Росія масовано атакувала енергетику України: в усіх регіонах ввели графіки відключень
Сьогодні, 09:00
У місті на Волині встановлено нові тарифи на ритуальні послуги
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8