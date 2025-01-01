Відключення світла на Волині: оприлюднили графіки

Відключення світла на Волині: оприлюднили графіки
За командою НЕК «Укренерго» на території Волинської області застосовані графіки погодинних відключень.

Про це у фейсбуці повідомляє Волиньобленерго.

Графіки погодинних відключень будуть діяти в такому обсязі:

• підчерга 1.1. – 08:00-10:00
• підчерга 1.2. – 08:00-10:00
• підчерга 2.1. – 14:00-17:00
• підчерга 2.2. – 14:00-17:00
• підчерга 3.1. – 17:00-19:00
• підчерга 3.2. – 17:00-19:00

Відключення світла на Волині: оприлюднили графіки


Дізнатись інформацію щодо відключень за адресою:

графіки погодинного відключення:

у Viber-боті:

• Для населення
• Для бізнесу

Актуальна інформація щодо відключення

Причина запровадження обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру. Також на території Волинської області застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:17 до 00:00.

Ситуація в енергосистемі може змінитись.


