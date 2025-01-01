Відключення світла на Волині: оприлюднили графіки

графіки погодинних відключень.



Про це у фейсбуці повідомляє Волиньобленерго.



Графіки погодинних відключень будуть діяти в такому обсязі:



• підчерга 1.1. – 08:00-10:00

• підчерга 1.2. – 08:00-10:00

• підчерга 2.1. – 14:00-17:00

• підчерга 2.2. – 14:00-17:00

• підчерга 3.1. – 17:00-19:00

• підчерга 3.2. – 17:00-19:00







Дізнатись інформацію щодо відключень за адресою:



графіки погодинного відключення:



у Viber-боті:



• Для

• Для



Актуальна інформація щодо відключення



Причина запровадження обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру. Також на території Волинської області застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:17 до 00:00.



Ситуація в енергосистемі може змінитись.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За командою НЕК «Укренерго» на території Волинської області застосованіПро це у фейсбуці повідомляє Волиньобленерго.Графіки погодинних відключень будуть діяти в такому обсязі:• підчерга 1.1. – 08:00-10:00• підчерга 1.2. – 08:00-10:00• підчерга 2.1. – 14:00-17:00• підчерга 2.2. – 14:00-17:00• підчерга 3.1. – 17:00-19:00• підчерга 3.2. – 17:00-19:00Дізнатись інформацію щодо відключень за адресою:у Viber-боті:• Для населення • Для бізнесу Причина запровадження обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру. Також на території Волинської області застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:17 до 00:00.Ситуація в енергосистемі може змінитись.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію