Росія масовано атакувала енергетику України: в усіх регіонах ввели графіки відключень
У ніч проти 30 жовтня регіони України зазнали масованого російського удару, після якого по всій країні запровадили графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго», пише Громадське.

Раніше про масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.

«Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків», — написала вона.

Зокрема, під ударом опинилися західні області України: Івано-Франківщина, Львівщина, Вінниччина. За даними моніторингових каналів, російські дрони та ракети атакували місцеві теплоелектростанції та теплоелектроцентралі.

Після цього «Укренерго» запровадили по всій країні графіки погодинних відключень з 8 години до 19 години обсягом від 1 черги до 2 черг. Крім того, для промислових споживачів також працюватимуть графіки обмеження потужності з 8 години до 19 години.


