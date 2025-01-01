Росія масовано атакувала енергетику України: в усіх регіонах ввели графіки відключень
Сьогодні, 09:00
У ніч проти 30 жовтня регіони України зазнали масованого російського удару, після якого по всій країні запровадили графіки відключень електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго», пише Громадське.
Раніше про масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.
«Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків», — написала вона.
Зокрема, під ударом опинилися західні області України: Івано-Франківщина, Львівщина, Вінниччина. За даними моніторингових каналів, російські дрони та ракети атакували місцеві теплоелектростанції та теплоелектроцентралі.
Після цього «Укренерго» запровадили по всій країні графіки погодинних відключень з 8 години до 19 години обсягом від 1 черги до 2 черг. Крім того, для промислових споживачів також працюватимуть графіки обмеження потужності з 8 години до 19 години.
