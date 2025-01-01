У місті на Волині встановлено нові тарифи на ритуальні послуги

У місті на Волині встановлено нові тарифи на ритуальні послуги
Виконавчий комітет Володимирської міської ради ухвалив рішення встановити тарифи на ритуальні послуги, що надаються комунальним підприємством «Полігон».

Про це інформує ВолиньUA.

Зокрема визначено перелік послуг та їхню вартість з 1 листопада 2025 року.

Копання могили (викопування, опускання труни, засипання, формування насипу, встановлення хреста, одноразове прибирання території біля могили):

ручним способом (літній період), розміром 2,4 м — 1657,92
ручним способом (зимовий період), розміром 2,4 м — 2213,03
комбінованим способом (літній період), розміром 2,4 м — 1604,03
комбінованим способом (зимовий період), розміром 2,4 м — 1971,67
ручним способом (літній період), розміром 2,0 м — 1381,60
ручним способом (зимовий період), розміром 2,0 м — 1936,40
комбінованим способом (літній період), розміром 2,0 м — 1403,36
комбінованим способом (зимовий період), розміром 2,0 м — 1834,09
ручним способом (літній період), розміром 1,6 м — 885,20
ручним способом (зимовий період), розміром 1,6 м — 1482,92
ручним способом (літній період), розміром 1,1 м — 438,45
ручним способом (зимовий період), розміром 1,1 м — 716,46
Перепоховання останків:

без перекладання в нову труну — 165,98
з перекладанням у нову труну — 192,54
Поховання або підпоховання урни з прахом померлих у землю:

у літній період — 276,63
у зимовий період — 414,94
Транспортні послуги, що надаються у процесі організації поховання — 457,08 грн за годину.

Літній період триває з 16 березня по 24 листопада, а зимовий період — з 25 листопада по 15 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кладовище, поховання, послуги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині встановлено нові тарифи на ритуальні послуги
Сьогодні, 08:20
Уряд Мерца готує закон про скорочення виплат українцям в Німеччині — Politico
Сьогодні, 07:07
Топ ранньостиглих сортів малини на 2026 рік: соковиті медові ягоди, які обов’язково захочеться виростити
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 30 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 жовтня
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8