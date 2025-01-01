У місті на Волині встановлено нові тарифи на ритуальні послуги
Сьогодні, 08:20
Виконавчий комітет Володимирської міської ради ухвалив рішення встановити тарифи на ритуальні послуги, що надаються комунальним підприємством «Полігон».
Про це інформує ВолиньUA.
Зокрема визначено перелік послуг та їхню вартість з 1 листопада 2025 року.
Копання могили (викопування, опускання труни, засипання, формування насипу, встановлення хреста, одноразове прибирання території біля могили):
ручним способом (літній період), розміром 2,4 м — 1657,92
ручним способом (зимовий період), розміром 2,4 м — 2213,03
комбінованим способом (літній період), розміром 2,4 м — 1604,03
комбінованим способом (зимовий період), розміром 2,4 м — 1971,67
ручним способом (літній період), розміром 2,0 м — 1381,60
ручним способом (зимовий період), розміром 2,0 м — 1936,40
комбінованим способом (літній період), розміром 2,0 м — 1403,36
комбінованим способом (зимовий період), розміром 2,0 м — 1834,09
ручним способом (літній період), розміром 1,6 м — 885,20
ручним способом (зимовий період), розміром 1,6 м — 1482,92
ручним способом (літній період), розміром 1,1 м — 438,45
ручним способом (зимовий період), розміром 1,1 м — 716,46
Перепоховання останків:
без перекладання в нову труну — 165,98
з перекладанням у нову труну — 192,54
Поховання або підпоховання урни з прахом померлих у землю:
у літній період — 276,63
у зимовий період — 414,94
Транспортні послуги, що надаються у процесі організації поховання — 457,08 грн за годину.
Літній період триває з 16 березня по 24 листопада, а зимовий період — з 25 листопада по 15 березня.
