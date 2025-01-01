У місті на Волині встановлено нові тарифи на ритуальні послуги





Про це інформує



Зокрема визначено перелік послуг та їхню вартість з 1 листопада 2025 року.



Копання могили (викопування, опускання труни, засипання, формування насипу, встановлення хреста, одноразове прибирання території біля могили):



ручним способом (літній період), розміром 2,4 м — 1657,92

ручним способом (зимовий період), розміром 2,4 м — 2213,03

комбінованим способом (літній період), розміром 2,4 м — 1604,03

комбінованим способом (зимовий період), розміром 2,4 м — 1971,67

ручним способом (літній період), розміром 2,0 м — 1381,60

ручним способом (зимовий період), розміром 2,0 м — 1936,40

комбінованим способом (літній період), розміром 2,0 м — 1403,36

комбінованим способом (зимовий період), розміром 2,0 м — 1834,09

ручним способом (літній період), розміром 1,6 м — 885,20

ручним способом (зимовий період), розміром 1,6 м — 1482,92

ручним способом (літній період), розміром 1,1 м — 438,45

ручним способом (зимовий період), розміром 1,1 м — 716,46

Перепоховання останків:



без перекладання в нову труну — 165,98

з перекладанням у нову труну — 192,54

Поховання або підпоховання урни з прахом померлих у землю:



у літній період — 276,63

у зимовий період — 414,94

Транспортні послуги, що надаються у процесі організації поховання — 457,08 грн за годину.



Літній період триває з 16 березня по 24 листопада, а зимовий період — з 25 листопада по 15 березня.

