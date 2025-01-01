Відключень буде менше: «Укренерго» оприлюднило графіки на 25 жовтня
24 жовтня, 23:19
У суботу, 25 жовтня, в Україні й далі діятимуть графіки відключень електроенергії, проте українці будуть зі світлом довше.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в окремих регіонах України.
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються обсягом від 1 до 2 черг. Водночас для промислових споживачів в той самий період діятимуть графіки обмеження потужності.
"Укренерго" зазначило, що обсяг застосування обмежень протягом доби може змінитися. Українців закликали стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго в соцмережах.
Крім того, компанія нагадала, що обмеження запроваджуються внаслідок ракетно-дронових обстрілів Росією українських енергооб’єктів.
Варто зауважити, що сьогодні, 24 жовтня, в Україні діють графіки відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черг.
