25 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 25 жовтня, день народження святкують відеооператор Павло Лісівненко та ексдиректор КП «АвтоПаркСервіс» Олександр Кралюк.

Цього ж дня іменини відзначають чоловіки, які є ім'я Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола і Тарас.

Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

25 жовтня – Всесвітній день макаронів, День народження Національної спілки художників України, Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день опери.

