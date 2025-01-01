25 жовтня на Волині: гортаючи календар

Павло Лісівненко та ексдиректор КП «АвтоПаркСервіс» Олександр Кралюк.



Цього ж дня іменини відзначають чоловіки, які є ім'я Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола і Тарас.



Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!



25 жовтня – Всесвітній день макаронів, День народження Національної спілки художників України, Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день опери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 жовтня, день народження святкують відеооператорта ексдиректор КП «АвтоПаркСервіс»Цього ж дня іменини відзначають чоловіки, які є ім'я Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола і Тарас.Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!25 жовтня – Всесвітній день макаронів, День народження Національної спілки художників України, Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день опери.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію