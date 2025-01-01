Геловін 2025 року: дата, традиції та історія свята





Геловін: історія моторошного свята



Свято Геловіну має глибоке коріння, що сягає давніх кельтських часів. Його предтечею був Самайн — новорічне свято у кельтів, яке позначало завершення збирання врожаю та настання темної пори року. У ніч проти 1 листопада, за віруваннями, відкривалася межа між світом живих і мертвих, і духи могли вільно блукати поміж людей, передає



Щоб захиститися від нечистої сили, кельти запалювали багаття, вдягали маски та костюми, намагаючись відлякати або заплутати духів. Згодом, із приходом християнства, Самайн поєднався з Днем усіх святих (All Hallows’ Eve), звідки й походить сучасна назва Halloween.



Традиції святкування



Сьогодні Геловін перетворився на веселу костюмовану феєрію. Серед найпоширеніших традицій:



Костюми та грим — від моторошних образів до креативних костюмів супергероїв або казкових персонажів.



Гарбузові ліхтарі (Jack-o’-lantern) — вирізані гарбузи з підсвіткою всередині стали символом свята.



Trick or treat («Ласощі або капощі») — діти ходять домівками, збираючи солодощі.



Декор — павутина, кажани, скелети, свічки та загадкове освітлення створюють атмосферу таємничості.



Вечірки та квести — у школах, офісах, закладах культури та розваг організовують тематичні заходи, флешмоби та фотозони.



В Україні дедалі більше закладів, торгових центрів та громад організовують події до Геловіну, поєднуючи західні традиції з локальними особливостями.



Чи варто святкувати Геловін українцям



Представники Православної церкви України пояснюють, що православ’я не визнає Геловін як церковне свято. Водночас Церква не забороняє святкування, залишаючи кожній людині право особистого вибору.



Втім, важливо враховувати сучасні реалії. Україна перебуває у стані війни, і образи "жахів" у костюмах або декорі можуть болісно сприйматися людьми, які пережили травматичний досвід: пораненими захисниками, родинами військових, переселенцями та іншими вразливими групами. Тому до святкування варто підходити з повагою та обережністю, щоб не завдати комусь непередбаченої психологічної шкоди.



У православній традиції День усіх святих святкують не восени, а в першу неділю після свята Трійці. 2025 року це було 15 червня. Тому в православному календарі немає окремого свята, подібного до Геловіну.



Варто зазначити, що Геловін не є виключно американським явищем. У багатьох культурах світу існують дні, пов’язані з вшануванням містичних сил або зіткненням із "темним" боком народних вірувань.



Наприклад, в українській традиції також можна знайти схожі елементи. В ніч проти Маланки (31 грудня) здавна існує звичай перевдягання в різних персонажів, зокрема й у "нечисту силу" — це театралізоване дійство з елементами гумору, обрядів та карнавалу.

