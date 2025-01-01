Франція передасть Україні Mirage та ракети: Макрон розкрив деталі

Еммануель Макрон підтвердив намір Парижа продовжувати нарощувати військову підтримку України та посилювати санкційний тиск на Росію.



Про це він заявив під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих, пише



Французький лідер наголосив, що Коаліція відстоює «справедливий, надійний та довготривалий мир» для України, тоді як Росія, розпочавши незаконну війну, відкидає будь-які переговори.



Новий пакет військової допомоги



Макрон зазначив, що найближчими тижнями країни-партнери активізують зусилля з надання додаткової фінансової підтримки. Одночасно пріоритетом залишається нарощування військової допомоги за ключовими напрямками:



- можливості протиповітряної оборони;



- далекобійні засоби;



- дрони та системи боротьби з безпілотниками.



Звертаючись окремо до Президента Зеленського, Макрон підтвердив, що найближчими днями буде доставлено додаткові ракети Aster (використовуються у системах ППО SAMP/T). Також організують нові програми підготовки українських військових. Україні будуть направлені нові літаки «Міраж».



Тиск на Росію та санкції



Президент Франції також наголосив на необхідності підтримувати енергетичну стійкість України на тлі посилення російських ударів по інфраструктурі.



Говорячи про тиск на Кремль, Макрон позитивно оцінив нові санкції США проти нафтових компаній РФ, назвавши їх «поворотним моментом» і зазначивши, що вони чудово синхронізовані з 19-м пакетом санкцій ЄС. На його думку, санкції мають прямо вплинути на фінансування російської війни. Макрон закликав продовжувати роботу над підготовкою 20-го пакета санкцій ЄС, щоб збільшити ціну війни для Москви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїпідтвердив намір Парижа продовжувати нарощувати військову підтримку України та посилювати санкційний тиск на Росію.Про це він заявив під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих, пише УНІАН Французький лідер наголосив, що Коаліція відстоює «справедливий, надійний та довготривалий мир» для України, тоді як Росія, розпочавши незаконну війну, відкидає будь-які переговори.Макрон зазначив, що найближчими тижнями країни-партнери активізують зусилля з надання додаткової фінансової підтримки. Одночасно пріоритетом залишається нарощування військової допомоги за ключовими напрямками:- можливості протиповітряної оборони;- далекобійні засоби;- дрони та системи боротьби з безпілотниками.Звертаючись окремо до Президента Зеленського, Макрон підтвердив, що найближчими днями буде доставлено додаткові ракети Aster (використовуються у системах ППО SAMP/T). Також організують нові програми підготовки українських військових. Україні будуть направлені нові літаки «Міраж».Президент Франції також наголосив на необхідності підтримувати енергетичну стійкість України на тлі посилення російських ударів по інфраструктурі.Говорячи про тиск на Кремль, Макрон позитивно оцінив нові санкції США проти нафтових компаній РФ, назвавши їх «поворотним моментом» і зазначивши, що вони чудово синхронізовані з 19-м пакетом санкцій ЄС. На його думку, санкції мають прямо вплинути на фінансування російської війни. Макрон закликав продовжувати роботу над підготовкою 20-го пакета санкцій ЄС, щоб збільшити ціну війни для Москви.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію