Волинську ОВА та облраду облаштовують за принципами безбар’єрності
Сьогодні, 22:43
В адмінбудівлі Волинської ОВА та облради триває робота над створенням безбар’єрного простору, зокрема там уже встановили два підйомники.
Про це повідомила в Телеграмі Волинська ОВА.
“Станом на сьогодні вже встановлені два підйомники – один до сесійного залу, інший безпосередньо в його приміщенні”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що роботу підйомників протестували в дії, технічні можливості перевірили фахівці обласного управління містобудування та архітектури спільно з працівниками облради.
Найближчим часом заплановано додаткове тестування підйомників за участю представників громадських організацій, щоб перевірити зручність, безпечність та відповідність вимогам безбар’єрності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила в Телеграмі Волинська ОВА.
“Станом на сьогодні вже встановлені два підйомники – один до сесійного залу, інший безпосередньо в його приміщенні”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що роботу підйомників протестували в дії, технічні можливості перевірили фахівці обласного управління містобудування та архітектури спільно з працівниками облради.
Найближчим часом заплановано додаткове тестування підйомників за участю представників громадських організацій, щоб перевірити зручність, безпечність та відповідність вимогам безбар’єрності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинську ОВА та облраду облаштовують за принципами безбар’єрності
Сьогодні, 22:43
У луцьких супермаркетах зникли лимони
Сьогодні, 22:12
Скільки коштує м'ясо на луцькому ринку
Сьогодні, 20:38