Волинську ОВА та облраду облаштовують за принципами безбар’єрності
В адмінбудівлі Волинської ОВА та облради триває робота над створенням безбар’єрного простору, зокрема там уже встановили два підйомники.

Про це повідомила в Телеграмі Волинська ОВА.

“Станом на сьогодні вже встановлені два підйомники – один до сесійного залу, інший безпосередньо в його приміщенні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботу підйомників протестували в дії, технічні можливості перевірили фахівці обласного управління містобудування та архітектури спільно з працівниками облради.

Найближчим часом заплановано додаткове тестування підйомників за участю представників громадських організацій, щоб перевірити зручність, безпечність та відповідність вимогам безбар’єрності.

