У луцьких супермаркетах зникли лимони
Сьогодні, 22:12
У мережах луцьких супермаркетів останнім часом відсутні лимони.
Про це інформують лучани, - пише ВолиньUA.
Лимони відсутні зокрема у таких супермаркетах як "Сільпо" та АТБ. Така ситуація спостерігається вже не один день.
Водночас у продажу є окремі види цитрусових - мандарини. Але загалом помітно, що їх пропозиція на ринку теж зменшилась.
Точна причина відсутності лимонів невідома.
