У луцьких супермаркетах зникли лимони





Про це інформують лучани, - пише



Лимони відсутні зокрема у таких супермаркетах як "Сільпо" та АТБ. Така ситуація спостерігається вже не один день.



Водночас у продажу є окремі види цитрусових - мандарини. Але загалом помітно, що їх пропозиція на ринку теж зменшилась.



Точна причина відсутності лимонів невідома.

