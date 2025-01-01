У луцьких супермаркетах зникли лимони

У луцьких супермаркетах зникли лимони
У мережах луцьких супермаркетів останнім часом відсутні лимони.

Про це інформують лучани, - пише ВолиньUA.

Лимони відсутні зокрема у таких супермаркетах як "Сільпо" та АТБ. Така ситуація спостерігається вже не один день.

Водночас у продажу є окремі види цитрусових - мандарини. Але загалом помітно, що їх пропозиція на ринку теж зменшилась.

Точна причина відсутності лимонів невідома.

