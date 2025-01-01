У Луцьку продають культурний простір, який відкрили менше місяця тому
Сьогодні, 21:15
У Луцьку в Старому місті виставили на продаж культурний простір, який відкрився менше місяця тому.
Про це стало відомо з сайту OLX, - пише ВолиньUA.
Нагадаємо, що йдеться про культурний простір – так звану art-кава-резиденцію під назвою «Дім на Гальшки». Вона розташована в ревіталізованій історичній будівлі кінця XIX століття на вулиці Галшки Гулевичівни, 8. Ця локація – експериментальний культурно-мистецький проєкт ініціативи «Спадщина.UA» та мистецтвознавця з Луцька Богдана Ворона.
Ціна: 79 800 доларів. Також вказано, що готові до співпраці та діалогу.
Головними родзинками простору є багатий зовнішній цегляний декор стін, затишний великий дворик і вид на місцеві архітектурні пам’ятки.
"Дім на Гальшки — це не просто старий будинок у центрі Луцька. Це жива частина міської історії, що зберегла дух Луцька кінця XIX століття. Зведений у цегляному стилі, він поєднує європейську раціональність і волинську стриману естетику — архітектуру, яка говорить сама через фактуру цегли, симетрію фасаду та майстерність кладки", - йдеться на сайті оголошень.
Опис об’єкта
Дім на Гальшки — одноповерховий будинок у «цегляному стилі», зведений наприкінці ХІХ століття в історико-культурному заповіднику «Старе місто», у давній вірменській дільниці Луцька.
Архітектура будівлі — приклад провінційної еклектики з поєднанням форм неокласицизму, необароко, неороманського, неоготичного стилів та модерну.
Прямокутний у плані, з ризалітом, вальмовим дахом, аркатурними карнизами, лучковими вікнами, пілястрами й оригінальним металевим козирком з кованими елементами.
