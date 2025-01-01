Скільки коштує м'ясо на луцькому ринку





Журналісти



У Луцьку на «Варшавці» сало продається у великому асортименті, і його ціна коливається від 100 до 300 гривень за кілограм. Найдешевше – це сало з тонким шаром жиру або нерівномірною текстурою.



Більш якісне сало має приємний білий колір, рівномірну та м’яку текстуру. Найдорожче – до 300 гривень за кілограм.



«Ціни на сало не змінювались ще з серпня – як були, так і залишились», – розповіла продавчиня Оксана.



Також на ринку продають свинину від 150 до 300 гривень за кілограм, залежно від частини туші, виду м’яса та способу вирощування.



Найдоступніше – це свиняча лопатка, ребра або грудинка. Популярністю користується рулька по 230 гривень за кілограм. Шия коштує близько 200–230 гривень.



«М’ясо вже давно стабільно тримається в ціні – люди все розбирають, що привезеш, те й беруть. Немає сенсу піднімати, бо й так розходиться швидко», – каже продавчиня Марія.

