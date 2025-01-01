СБУ запобігла новому теракту фсб у Харкові

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити новий теракт у Харкові. За результатами дій на випередження у прифронтовому місті затримано агента фсб, який готував саморобний вибуховий пристрій та збирався підірвати його.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий безробітний, який раніше був засуджений за участь у спробах захоплення Харківської облдержадміністрації у 2014 році.

Тоді суд призначив йому 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Саме під час випробувального періоду на зловмисника вийшов співробітник фсб, завербував його і перевів у «режим очікування».

Як встановило розслідування, восени цього року окупанти через месенджер «активували» свого агента та доручили йому виготовити СВП.

Невдовзі фігурант мав закласти СВП за координатами, які очікував від свого російського куратора.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено недороблену вибухівку зі складовими до неї, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

