На Волині автівка збила велосипедиста, постраждалого шпиталізували

сталася неподалік села Галичани Мар’янівської територіальної громади Луцького району.



Про це пише



За попередньою інформацією, близько 20:00 вчора, 29 жовтня, на автодорозі Павлівка – Горохів – Берестечко 61-річний житель Рівненщини, керуючи автомобілем ВАЗ, під час роз’їзду з вантажівкою збив 56-річного велосипедиста.



Унаслідок зіткнення роверист був доставлений в КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» із забійною раною.



Винуватця ДТП встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.



