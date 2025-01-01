На Волині автівка збила велосипедиста, постраждалого шпиталізували
Сьогодні, 10:45
Аварія сталася неподалік села Галичани Мар’янівської територіальної громади Луцького району.
Про це пише Волинь-нова.
За попередньою інформацією, близько 20:00 вчора, 29 жовтня, на автодорозі Павлівка – Горохів – Берестечко 61-річний житель Рівненщини, керуючи автомобілем ВАЗ, під час роз’їзду з вантажівкою збив 56-річного велосипедиста.
Унаслідок зіткнення роверист був доставлений в КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» із забійною раною.
Винуватця ДТП встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
