На Волині автівка збила велосипедиста, постраждалого шпиталізували
Аварія сталася неподалік села Галичани Мар’янівської територіальної громади Луцького району.

Про це пише Волинь-нова.

За попередньою інформацією, близько 20:00 вчора, 29 жовтня, на автодорозі Павлівка – Горохів – Берестечко 61-річний житель Рівненщини, керуючи автомобілем ВАЗ, під час роз’їзду з вантажівкою збив 56-річного велосипедиста.

Унаслідок зіткнення роверист був доставлений в КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» із забійною раною.

Винуватця ДТП встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

