Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону "негайно розпочати випробування ядерної зброї Штатів".

Про це повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social, пише Українська правда.

У дописі Трамп наголосив, що "Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна", і що країна досягнула цього, "включаючи повне оновлення та модернізацію існуючої зброї", під час його першого терміну президенства.

"Росія посідає друге місце, а Китай – віддалено третє, але вже за 5 років він вийде на перше місце.

З огляду на програми випробувань інших країн я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах.

Цей процес розпочнеться негайно", - сказав Трамп.

У серпні Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з Росією.

