У Луцьку встановлять 5 нових сирен системи оповіщення





Про це повідомив керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Луцької міської ради Юрій Кирилюк, пише

З його слів, станом на сьогодні у місті функціонує 27 сирен, з яких 10 нових та 17 — радянського зразка. Наступного року у громаді планують встановити ще 5 сирен, з яких 3 — у місцях зі слабким сигналом та 2 — у житлових районах.



З січня оновлена система має запрацювати повноцінно, а наразі вона ще діє в тестовому режимі.



МАСЦО буде функціонувати й у мирний час для інформування населення про надзвичайні ситуації (буревії, перебої з електропостачанням тощо).



Також під час бюджетної комісії запропонували розглянути технічну можливість, щоб у майбутньому через систему оповіщення можна було оголошувати хвилину мовчання, вмикати гімн тощо.



Крім того, під час сесії 29 жовтня луцькі депутати погодили проєкт нової Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади. Реалізувати її планують упродовж 2026-2030 років. Обсяг фінансування на 5 років — 206 млн грн.



У програмі передбачили видатки на:



ремонт та покращення укриттів (30 млн грн);



облаштування або ремонти протипожежних систем у комунальних закладах (20 млн грн);



придбання та зберігання пального, обладнання, матеріалів, щоб служби могли оперативно реагувати на надзвичайні ситуації (45 млн грн);



демонтажі, ремонти, реконструкції, вивезення відходів руйнацій та відновлення благоустрою територій, пошкоджених внаслідок руйнацій, під час воєнного стану (75 млн грн);



харчуванням пунктів незламності та обігріву, осіб, що задіюються до робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, внаслідок ракетно-дронових обстрілів, аварій, терористичних актів та в період проведення навчань з цих питань (5 млн грн);



обслуговування МАСЦО громади, придбання та встановлення нових електронних гучномовних пристроїв для оповіщення населення, оплата послуг доступу до мережі «Інтернет» та за оренду майданчиків розташування обладнання МАСЦО громади (25 млн);



забезпечення добровільної пожежної команди Жидичинського старостинського округу (1 млн грн);



допомогу територіальним громадам України, постраждалим від повномасштабної збройної агресії РФ (5 млн грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 2026 року у Луцьку повноцінно запрацює оновлена місцева автоматизована система централізованого оповіщення (МАСЦО), обладнання для якої встановили цьогоріч.Про це повідомив керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Луцької міської ради, пише misto.media.

З його слів, станом на сьогодні у місті функціонує 27 сирен, з яких 10 нових та 17 — радянського зразка. Наступного року у громаді планують встановити ще 5 сирен, з яких 3 — у місцях зі слабким сигналом та 2 — у житлових районах.З січня оновлена система має запрацювати повноцінно, а наразі вона ще діє в тестовому режимі.МАСЦО буде функціонувати й у мирний час для інформування населення про надзвичайні ситуації (буревії, перебої з електропостачанням тощо).Також під час бюджетної комісії запропонували розглянути технічну можливість, щоб у майбутньому через систему оповіщення можна було оголошувати хвилину мовчання, вмикати гімн тощо.Крім того, під час сесії 29 жовтня луцькі депутати погодили проєкт нової Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади. Реалізувати її планують упродовж 2026-2030 років. Обсяг фінансування на 5 років — 206 млн грн.У програмі передбачили видатки на:ремонт та покращення укриттів (30 млн грн);облаштування або ремонти протипожежних систем у комунальних закладах (20 млн грн);придбання та зберігання пального, обладнання, матеріалів, щоб служби могли оперативно реагувати на надзвичайні ситуації (45 млн грн);демонтажі, ремонти, реконструкції, вивезення відходів руйнацій та відновлення благоустрою територій, пошкоджених внаслідок руйнацій, під час воєнного стану (75 млн грн);харчуванням пунктів незламності та обігріву, осіб, що задіюються до робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, внаслідок ракетно-дронових обстрілів, аварій, терористичних актів та в період проведення навчань з цих питань (5 млн грн);обслуговування МАСЦО громади, придбання та встановлення нових електронних гучномовних пристроїв для оповіщення населення, оплата послуг доступу до мережі «Інтернет» та за оренду майданчиків розташування обладнання МАСЦО громади (25 млн);забезпечення добровільної пожежної команди Жидичинського старостинського округу (1 млн грн);допомогу територіальним громадам України, постраждалим від повномасштабної збройної агресії РФ (5 млн грн).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію