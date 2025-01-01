Обірвалося життя Героя Миколи Костецького із Волині

Микола Костецький із волинського села Майдан.



Про це у фейсбуці повідомила Голобська громада.



«Смерть Героя принесла невимовну біль у його родину, і у нашу громаду. Щирі співчуття рідним Героя. Схиляємо голови у скорботній молитві. Вічна пам'ять і слава Героєві», - йдеться у повідомленні.







Згідно із розпорядженням селищного голови Сергія Гарбарчука, 30 жовтня на території Голобської громади оголошено Днем жалоби. На адмінбудівлях приспустять прапори, а проведення розважальних заходів – обмежать.





