Росіяни масово скуповують золото через недовіру до рубля та валют





Про це пише



За оцінками аналітичної компанії Al Banyan Tree Research, у 2025 році обсяги роздрібних закупівель золота у злитках, монетах і ювелірних виробах сягнуть 62,2 тонни — майже два мільйони тройських унцій.



Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни придбали близько 282 тонн дорогоцінного металу.



Попит на золото різко зріс після того, як через санкції російські громадяни втратили можливість зберігати заощадження у доларах і євро. Банки відмовилися від валютних депозитів, а транзакції у західних валютах стали практично недоступними.



Влада навіть скасувала ПДВ на купівлю золота, щоб підтримати попит і допомогти золотодобувним компаніям, які втратили ринки збуту в Європі після заборони торгівлі російськими злитками на Заході.



Росія, що видобуває понад 300 тонн золота на рік, тепер змушена орієнтуватися на внутрішній ринок. Центральний банк, який колись активно скуповував дорогоцінний метал, уже кілька років не нарощує резерви.



Зростання попиту на золото свідчить про глибоку недовіру росіян до фінансової системи та національної валюти. Навіть якщо санкції буде послаблено, російська економіка, схоже, вже втратила довіру власних громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни почали накопичувати золото у масштабах, співставних із державними резервами Іспанії.Про це пише Bloomberg За оцінками аналітичної компанії Al Banyan Tree Research, у 2025 році обсяги роздрібних закупівель золота у злитках, монетах і ювелірних виробах сягнуть 62,2 тонни — майже два мільйони тройських унцій.Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни придбали близько 282 тонн дорогоцінного металу.Попит на золото різко зріс після того, якросійські громадяни втратили можливість зберігати заощадження у доларах і євро. Банки відмовилися від валютних депозитів, а транзакції у західних валютах стали практично недоступними.Влада навіть скасувала ПДВ на купівлю золота, щоб підтримати попит і допомогти золотодобувним компаніям, які втратили ринки збуту в Європі після заборони торгівлі російськими злитками на Заході.Росія, що видобуває понад 300 тонн золота на рік, тепер змушена орієнтуватися на внутрішній ринок. Центральний банк, який колись активно скуповував дорогоцінний метал, уже кілька років не нарощує резерви.Зростання попиту на золото свідчить про глибоку недовіру росіян до фінансової системи та національної валюти. Навіть якщо санкції буде послаблено, російська економіка, схоже, вже втратила довіру власних громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію