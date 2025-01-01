Росія вдарила по двох об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині, - Козицький

Росія завдала комбінованого удару по двох об'єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині.Про це інформує очільник Львівської ОВАУнаслідок комбінованого удару в ніч на 30 жовтня на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури."Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", — наголошує Козицький.Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети. Під ударом – різні регіони, зокрема західні.