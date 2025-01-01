Дев'ятеро лучан отримають премії по 15 тисяч гривень за досягнення молоді у розбудові громади

Дев'ятеро лучан отримають премії по 15 тисяч гривень за досягнення молоді у розбудові громади
У Луцьку вперше визначили лауреатів премії за вагомі досягнення молоді у розбудові міської територіальної громади. Дев'ятеро лучан отримають одноразові грошові винагороди у розмірі 15 тисяч гривень кожен.

Про це повідомили 30 жовтня у Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Цьогоріч відзнаки присудили у трьох номінаціях — розвиток волонтерського руху, національно-патріотичне виховання громадян та формування молодіжної політики.

Лауреатами премії стали:

Борисюк Юлія Олександрівна,

Боровська Уляна Вадимівна,

Ващук Світлана Вікторівна,

Євтушок Антон Леонідович,

Лещенко Софія Олександрівна,

Мамосюк Роман Андрійович,

Навроцька Іванна Миколаївна,

Окуневич Анастасія Дмитрівна,

Токарчук Таїсія Олександрівна.

Як повідомили у Луцькій міській раді, засідання конкурсної комісії з присудження премій відбулося 23 жовтня. На здобуття відзнаки подали 17 кандидатур молодих людей, які проявили себе у різних сферах суспільного життя громади.

Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові Луцької громади запровадили вперше. Їхня мета — підтримати активну й ініціативну молодь, яка реалізує власні ідеї, сприяє розвитку громади та формуванню громадянського суспільства.

