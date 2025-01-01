Дев'ятеро лучан отримають премії по 15 тисяч гривень за досягнення молоді у розбудові громади





Про це повідомили 30 жовтня у Луцькій міській раді, пише



Цьогоріч відзнаки присудили у трьох номінаціях — розвиток волонтерського руху, національно-патріотичне виховання громадян та формування молодіжної політики.



Лауреатами премії стали:



Борисюк Юлія Олександрівна,



Боровська Уляна Вадимівна,



Ващук Світлана Вікторівна,



Євтушок Антон Леонідович,



Лещенко Софія Олександрівна,



Мамосюк Роман Андрійович,



Навроцька Іванна Миколаївна,



Окуневич Анастасія Дмитрівна,



Токарчук Таїсія Олександрівна.



Як повідомили у Луцькій міській раді, засідання конкурсної комісії з присудження премій відбулося 23 жовтня. На здобуття відзнаки подали 17 кандидатур молодих людей, які проявили себе у різних сферах суспільного життя громади.



Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові Луцької громади запровадили вперше. Їхня мета — підтримати активну й ініціативну молодь, яка реалізує власні ідеї, сприяє розвитку громади та формуванню громадянського суспільства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вперше визначили лауреатів премії за вагомі досягнення молоді у розбудові міської територіальної громади. Дев'ятеро лучан отримають одноразові грошові винагороди у розмірі 15 тисяч гривень кожен.Про це повідомили 30 жовтня у Луцькій міській раді, пише Суспільне Цьогоріч відзнаки присудили у трьох номінаціях — розвиток волонтерського руху, національно-патріотичне виховання громадян та формування молодіжної політики.Лауреатами премії стали:Борисюк Юлія Олександрівна,Боровська Уляна Вадимівна,Ващук Світлана Вікторівна,Євтушок Антон Леонідович,Лещенко Софія Олександрівна,Мамосюк Роман Андрійович,Навроцька Іванна Миколаївна,Окуневич Анастасія Дмитрівна,Токарчук Таїсія Олександрівна.Як повідомили у Луцькій міській раді, засідання конкурсної комісії з присудження премій відбулося 23 жовтня. На здобуття відзнаки подали 17 кандидатур молодих людей, які проявили себе у різних сферах суспільного життя громади.Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові Луцької громади запровадили вперше. Їхня мета — підтримати активну й ініціативну молодь, яка реалізує власні ідеї, сприяє розвитку громади та формуванню громадянського суспільства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію