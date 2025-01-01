Дев'ятеро лучан отримають премії по 15 тисяч гривень за досягнення молоді у розбудові громади
Сьогодні, 14:49
У Луцьку вперше визначили лауреатів премії за вагомі досягнення молоді у розбудові міської територіальної громади. Дев'ятеро лучан отримають одноразові грошові винагороди у розмірі 15 тисяч гривень кожен.
Про це повідомили 30 жовтня у Луцькій міській раді, пише Суспільне.
Цьогоріч відзнаки присудили у трьох номінаціях — розвиток волонтерського руху, національно-патріотичне виховання громадян та формування молодіжної політики.
Лауреатами премії стали:
Борисюк Юлія Олександрівна,
Боровська Уляна Вадимівна,
Ващук Світлана Вікторівна,
Євтушок Антон Леонідович,
Лещенко Софія Олександрівна,
Мамосюк Роман Андрійович,
Навроцька Іванна Миколаївна,
Окуневич Анастасія Дмитрівна,
Токарчук Таїсія Олександрівна.
Як повідомили у Луцькій міській раді, засідання конкурсної комісії з присудження премій відбулося 23 жовтня. На здобуття відзнаки подали 17 кандидатур молодих людей, які проявили себе у різних сферах суспільного життя громади.
Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові Луцької громади запровадили вперше. Їхня мета — підтримати активну й ініціативну молодь, яка реалізує власні ідеї, сприяє розвитку громади та формуванню громадянського суспільства.
