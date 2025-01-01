У Луцьку судили організатора автоперегонів

Алана Квятковського.



Своїми діями лучанин грубо порушив громадський порядок, сказано у вироку суду, пише



Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 7 вересня цього року з 21:30 до 23:00 поблизу однієї з АЗС в селі Сирники Луцького району хлопець разом з іншими невстановленими людьми влаштував перегони автомобілів з елементами дрифту.



Свою вину хлопець визнав повністю і підтвердив, що брав активну участь в автоперегонах, які організував, а також просив суд суворо його не карати та призначити йому штраф. Арештовані раніше автомобілі Škoda Octavia та BMW 530D суд повернув власникам.



Лучанину за групове порушення громадського порядку суддя Анатолій Марчук призначив покарання у виді штрафу в мінімальному розмірі — 17 тисяч гривень.



Довідково: Вирок може бути оскаржений учасниками судового провадження до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд оголосив вирок студенту Академії рекреаційних технологій і права, який восени 2025 року організував автомобільні перегони. Йдеться про модератора перегонівСвоїми діями лучанин грубо порушив громадський порядок, сказано у вироку суду, пише Суспільне Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 7 вересня цього року з 21:30 до 23:00 поблизу однієї з АЗС в селі Сирники Луцького району хлопець разом з іншими невстановленими людьми влаштував перегони автомобілів з елементами дрифту.Свою вину хлопець визнав повністю і підтвердив, що брав активну участь в автоперегонах, які організував, а також просив суд суворо його не карати та призначити йому штраф. Арештовані раніше автомобілі Škoda Octavia та BMW 530D суд повернув власникам.Лучанину за групове порушення громадського порядку суддя Анатолій Марчук призначив покарання у виді штрафу в мінімальному розмірі — 17 тисяч гривень.Вирок може бути оскаржений учасниками судового провадження до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 днів із дня його проголошення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію