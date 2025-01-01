Ріненщина: окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі

Ріненщина: окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі
Унаслідок атаки РФ у Рівненській області відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Внаслідок ворожої атаки маємо незначне пошкодження цивільної інфраструктури. Люди не постраждали", — ідеться у повідомленні.

На місці працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

РФ завдала масованого удару по соціальній і критичній інфраструктурі Вінницької області. Відомо про 5 постраждалих, померла 7-річна дитина.

Теги: Росія, обстріл
