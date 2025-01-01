Ріненщина: окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі





Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.



"Внаслідок ворожої атаки маємо незначне пошкодження цивільної інфраструктури. Люди не постраждали", — ідеться у повідомленні.



На місці працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.



РФ завдала масованого удару по соціальній і критичній інфраструктурі Вінницької області. Відомо про 5 постраждалих, померла 7-річна дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок атаки РФ у Рівненській області відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Без постраждалих.Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА"Внаслідок ворожої атаки маємо незначне пошкодження цивільної інфраструктури. Люди не постраждали", — ідеться у повідомленні.На місці працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.РФ завдала масованого удару по соціальній і критичній інфраструктурі Вінницької області. Відомо про 5 постраждалих, померла 7-річна дитина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію