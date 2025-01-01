У лікарні померла семирічна дівчинка, яка цієї ночі постраждала під час атаки на Вінниччину
Сьогодні, 13:10
У Вінницькій області внаслідок російської масованої атаки у ніч проти 30 жовтня загинула семирічна дівчинка.
Про це повідомила перша заступниця очільника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише Громадське.
«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати», — заявила посадовиця.
Внаслідок атаки також постраждали четверо дорослих. Двох відвезли до лікарні у стані середньої тяжкості, а ще двоє з легкими пораненнями, тож відмовилися від госпіталізації.
Як розповіла Заболотна, у повітряному просторі регіону перебували 90 БпЛА та 23 крилаті ракети.
Є пошкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну. Загалом в області постраждали 23 житлові будинки, серед них — двоповерховий, де жила 21 людина, однак сімʼї довелося виселити через значні руйнування.
