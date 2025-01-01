У лікарні померла семирічна дівчинка, яка цієї ночі постраждала під час атаки на Вінниччину





Про це повідомила перша заступниця очільника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише



«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати», — заявила посадовиця.



Внаслідок атаки також постраждали четверо дорослих. Двох відвезли до лікарні у стані середньої тяжкості, а ще двоє з легкими пораненнями, тож відмовилися від госпіталізації.



Як розповіла Заболотна, у повітряному просторі регіону перебували 90 БпЛА та 23 крилаті ракети.



Є пошкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну. Загалом в області постраждали 23 житлові будинки, серед них — двоповерховий, де жила 21 людина, однак сімʼї довелося виселити через значні руйнування.





У Вінницькій області внаслідок російської масованої атаки у ніч проти 30 жовтня загинула семирічна дівчинка.Про це повідомила перша заступниця очільника обласної військової адміністрації, пише Громадське «Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати», — заявила посадовиця.Внаслідок атаки також постраждали четверо дорослих. Двох відвезли до лікарні у стані середньої тяжкості, а ще двоє з легкими пораненнями, тож відмовилися від госпіталізації.Як розповіла Заболотна, у повітряному просторі регіону перебували 90 БпЛА та 23 крилаті ракети.Є пошкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну. Загалом в області постраждали 23 житлові будинки, серед них — двоповерховий, де жила 21 людина, однак сімʼї довелося виселити через значні руйнування.

