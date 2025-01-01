90 млн грн з міського бюджету: на що у Луцьку розподілили кошти





Зміни до бюджету ухвалили у середу, 29 жовтня, під час пленарного засідання Луцької міської ради, пише



Кошти спрямували:



20 млн грн — для ДКП «Луцьктепло»;



12 млн грн — на співфінансування харчуванням учнів молодших класів та дітей пільгових категорій;



15,6 млн грн — на підтримку військових частин;



1,8 млн грн — для комунального підприємства «Луцькводоканал»;



4,2 млн грн — на розвиток малого та середнього підприємництва;



5,2 млн — на реалізацію програм і заходів в галузі туризму та курортів;



800 тис. грн — на КП «Луцькреклама»;



610 тис. грн — на підтримку спортивних федерацій громади.



Зі слів директорки департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Лілії Єлової, до бюджету громади надійшло декілька субвенцій, зокрема:



28,8 млн грн на забезпечення харчуванням учнів молодших класів закладів загальної середньої освіти;



6 млн грн (субвенція Боратинської сільської ради) спрямували на КП «Луцькводоканал» для забезпечення управлінням мережами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;



3 млн грн (субвенція з обласного бюджету) на будівництво нового ветеранського хабу на вулиці Конякіна;



3 млн грн (субвенція Підгайцівської сільської ради) спрямували для ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» на закупівлю спецтехніки та обладнання для безперебійного функціонування полігону твердих побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найбільше коштів з міського бюджету виділили для ДКП «Луцьктепло» на підтримку військових частин та на харчування учнів молодших класів та пільгових категорій.Зміни до бюджету ухвалили у середу, 29 жовтня, під час пленарного засідання Луцької міської ради, пише misto.media 20 млн грн — для ДКП «Луцьктепло»;12 млн грн — на співфінансування харчуванням учнів молодших класів та дітей пільгових категорій;15,6 млн грн — на підтримку військових частин;1,8 млн грн — для комунального підприємства «Луцькводоканал»;4,2 млн грн — на розвиток малого та середнього підприємництва;5,2 млн — на реалізацію програм і заходів в галузі туризму та курортів;800 тис. грн — на КП «Луцькреклама»;610 тис. грн — на підтримку спортивних федерацій громади.Зі слів директорки департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, до бюджету громади надійшло декілька субвенцій, зокрема:28,8 млн грн на забезпечення харчуванням учнів молодших класів закладів загальної середньої освіти;6 млн грн (субвенція Боратинської сільської ради) спрямували на КП «Луцькводоканал» для забезпечення управлінням мережами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;3 млн грн (субвенція з обласного бюджету) на будівництво нового ветеранського хабу на вулиці Конякіна;3 млн грн (субвенція Підгайцівської сільської ради) спрямували для ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» на закупівлю спецтехніки та обладнання для безперебійного функціонування полігону твердих побутових відходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію