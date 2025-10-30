На Хмельниччині п'яний настоятель монастиря УПЦ МП під час конфлікту вбив чоловіка

Перед судом постане 46-річний настоятель монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині. Його звинувачують у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише LB.ua.

"Подія сталася в серпні на території монастиря у місті Старокостянтинів. Перебуваючи під впливом алкоголю, священник посварився із 51-річним чоловіком. Згодом словесний конфлікт між ними переріс у бійку, в ході якої зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено і обвинувальний акт направлений на розгляд суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

