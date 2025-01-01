Росія застосувала по Україні понад 650 дронів і більш ніж 50 ракет різних типів
Сьогодні, 16:33
Ворог застосував понад 650 дронів та понад півсотні ракет різних типів, зокрема балістичні й аеробалістичні. Багато повітряних цілеї було збито, проте зафіксовані численні влучання та руйнування.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", ідеться у повідомленні Президента.
За інформацією президента, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури в низці регіонів — зокрема сильні ураження зафіксовані в Запоріжжі, де постраждали житлові будинки та зруйновано гуртожиток.
Відомо про десятки постраждалих, серед яких п’ятеро дітей; двоє людей загинули. Окремо повідомляється про тяжке поранення семирічного хлопчика у м. Ладижин.
Удар спричинив значні пошкодження енергетичної інфраструктури та комунікацій по всій країні: постраждали об’єкти на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Через це в ряді регіонів тимчасово зникло електро- та водопостачання; до ліквідації наслідків залучені всі оперативні служби.
Президент наголосив, що рятувальні та аварійні роботи тривають, а кожна служба працює над порятунком постраждалих і відновленням критичної інфраструктури.
Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію, зокрема через нові санкції проти нафтогазової та фінансової сфер і вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну економічно. Президент підкреслив, що такі удари по цивільному населенню мають отримувати жорстку міжнародну відповідь.
"Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному й кожній, хто працює на мир", — додає глава держави.
