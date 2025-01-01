Росія застосувала по Україні понад 650 дронів і більш ніж 50 ракет різних типів

Ворог застосував понад 650 дронів та понад півсотні ракет різних типів, зокрема балістичні й аеробалістичні. Багато повітряних цілеї було збито, проте зафіксовані численні влучання та руйнування.Про це повідомив президент України"У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", ідеться у повідомленні Президента.За інформацією президента, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури в низці регіонів — зокрема сильні ураження зафіксовані в Запоріжжі, де постраждали житлові будинки та зруйновано гуртожиток.Відомо про десятки постраждалих, серед яких п’ятеро дітей; двоє людей загинули. Окремо повідомляється про тяжке поранення семирічного хлопчика у м. Ладижин.Удар спричинив значні пошкодження енергетичної інфраструктури та комунікацій по всій країні: постраждали об’єкти на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Через це в ряді регіонів тимчасово зникло електро- та водопостачання; до ліквідації наслідків залучені всі оперативні служби.Президент наголосив, що рятувальні та аварійні роботи тривають, а кожна служба працює над порятунком постраждалих і відновленням критичної інфраструктури.Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію, зокрема через нові санкції проти нафтогазової та фінансової сфер і вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну економічно. Президент підкреслив, що такі удари по цивільному населенню мають отримувати жорстку міжнародну відповідь."Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному й кожній, хто працює на мир", — додає глава держави.