Через Волинь ввезли 210 тисяч тонн гумдопомоги: митниця нагадує про правильне оформлення декларацій

Лише цьогоріч через пункти пропуску, розташовані на Волині, в Україну було ввезено майже 210 тисяч тонн вантажів гуманітарної допомоги. Із них - 12243 транспортних засобів, що підлягали наступній реєстрації в органах МВС.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Укотре нагадуємо всім, що важливою складовою успіху у цьому процесі є правильно та уважно оформлена митна декларація. Тепер її заздалегідь вносять в Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Після впровадження системи у вересні 2023 року відповідно до Порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України №953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», функція митного органу, який здійснює перевірку вантажу, полягає у звірці фактично задекларованого переліку товару із записом під унікальним кодом в АС ГД.У разі невідповідності даних посадова особа митниці відмовляє у пропуску вантажу (крім випадку, коли задекларована вага вантажу менша, ніж вага, зазначена у записі під унікальним кодом гуманітарної допомоги). Якщо все гаразд – засвідчує в АС ГД факт ввезення вантажу на митну територію України", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що внесення змін до декларації дозволяється лише до подання її митному органу в пункті пропуску через державний кордон України, крім визначених Порядком випадків:Внесення змін до інших граф декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою після пропуску транспортного засобу через митний кордон України законодавством не передбачено."Тож закликаємо всіх уважно перевіряти заповнення декларацій, аби потім не гаяти час у марних кореспонденціях з органами державної влади під час реєстрації ввезених і дуже потрібних ЗСУ авто", - наголошують на митниці.