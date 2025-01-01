На Волині 33-річний водій авто з'їхав у кювет: двох людей госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди водій та 26-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Обох їх госпіталізували.



Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора близько опівночі 33-річний водій Mersedes-Benz на автодорозі сполученням Любешів - Залізниця Камінь-Каширського району не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, після чого автомобіль перекинувся.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди водій та 26-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Обох їх госпіталізували.Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію