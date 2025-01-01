На Волині 33-річний водій авто з'їхав у кювет: двох людей госпіталізували до лікарні

На Волині 33-річний водій авто з'їхав у кювет: двох людей госпіталізували до лікарні
Учора близько опівночі 33-річний водій Mersedes-Benz на автодорозі сполученням Любешів - Залізниця Камінь-Каширського району  не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, після чого автомобіль перекинувся.  

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди водій та 26-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Обох їх госпіталізували.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.


Теги: Волинь, ДТП
