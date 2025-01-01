У Луцьку в ДТП потрапив автомобіль поліції. ФОТО

У Луцьку в ДТП потрапив автомобіль поліції. ФОТО
У четвер, 30 жовтня, на вулиці Ковельській у Луцьку сталася аварія за участю автомобіля поліції.

Про це повідомляє ВСН, посилаючись на очевидців.

ДТП трапилася близько 18:00 на ковельському мості, поблизу торгового центру «ПАККО».

На місці інциденту працюють медики та правоохоронці.

Подробиці події, а також інформацію про постраждалих, повідомимо згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в ДТП потрапив автомобіль поліції. ФОТО
Сьогодні, 19:03
На Волині 33-річний водій авто з'їхав у кювет: двох людей госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 18:09
Чорна звістка для Луцька: на війні загинули двоє Героїв Ігор Грабко та Вадим Целюх
Сьогодні, 17:31
Через Волинь ввезли 210 тисяч тонн гумдопомоги: митниця нагадує про правильне оформлення декларацій
Сьогодні, 17:10
Росія застосувала по Україні понад 650 дронів і більш ніж 50 ракет різних типів
Сьогодні, 16:33
Медіа
відео
1/8