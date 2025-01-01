У Луцьку в ДТП потрапив автомобіль поліції. ФОТО





Про це повідомляє ВСН, посилаючись на очевидців.



ДТП трапилася близько 18:00 на ковельському мості, поблизу торгового центру «ПАККО».



На місці інциденту працюють медики та правоохоронці.



Подробиці події, а також інформацію про постраждалих, повідомимо згодом.





У четвер, 30 жовтня, на вулиці Ковельській у Луцьку сталася аварія за участю автомобіля поліції.Про це повідомляє ВСН, посилаючись на очевидців.ДТП трапилася близько 18:00 на ковельському мості, поблизу торгового центру «ПАККО».На місці інциденту працюють медики та правоохоронці.Подробиці події, а також інформацію про постраждалих, повідомимо згодом.

