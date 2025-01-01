Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:35
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 31 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла.
