Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 31 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла.

