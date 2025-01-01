На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Петро Оверчук
Сьогодні, 21:16
На Волинь знову надійшла трагічна звістка. У скорботі через загибель воїна-краянина Ківерцівська громада.
Про це йдеться на сторінці Ківерцівської міської ради.
"З сумом повідомляємо, що з фронту знову надійшла чорна звістка – загинув у бою, захищаючи Україну від ненависного ворога, ківерчанин Оверчук Петро Валентинович", - йдеться у дописі.
Старший солдат Оверчук Петро Валентинович загинув 29 жовтня 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Данилівка Синельниківського району Дніпропетровської області.
Народився Оверчук Петро 25 липня 1983 року. Навчався у третій міській школі. Жив і працював у місті Ківерці. Одружений, виховував доньку.
Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 18 травня 2024 року та зарахований на посаду – старший навідник першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини.
Про чин поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
