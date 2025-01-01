Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО
Сьогодні, 22:38
25–26 жовтня у Києві відбувся Кубок України з бодібілдингу, де найсильніші спортсмени країни демонстрували неймовірну форму та силу духу.
Представники Волинської області показали відмінні результати та вибороли заслужені нагороди, - пише ІА "Волинські новини".
Вадим Мельник (м. Луцьк):
• 1 місце – Men’s Physique (юніори)
• 1 місце – Men’s Physique (зріст понад 182 см)
Наталія Сачко (м. Луцьк):
• 2 місце – Фітнес-бікіні (майстри)
• 4 місце – Фітнес-бікіні (до 169 см)
Інна Ожиндович (м. Володимир):
• 3 місце – Фітнес-бікіні (до 160 см)
Тетяна Котлярчук (м. Луцьк):
• 6 місце – Бікіні (новачки)
