Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО

Представники Волинської області показали відмінні результати та вибороли заслужені нагороди, - пише



Вадим Мельник (м. Луцьк):



• 1 місце – Men’s Physique (юніори)



• 1 місце – Men’s Physique (зріст понад 182 см)



Наталія Сачко (м. Луцьк):



• 2 місце – Фітнес-бікіні (майстри)



• 4 місце – Фітнес-бікіні (до 169 см)



Інна Ожиндович (м. Володимир):



• 3 місце – Фітнес-бікіні (до 160 см)



Тетяна Котлярчук (м. Луцьк):



• 6 місце – Бікіні (новачки)





