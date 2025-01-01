Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО

Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО
25–26 жовтня у Києві відбувся Кубок України з бодібілдингу, де найсильніші спортсмени країни демонстрували неймовірну форму та силу духу.

Представники Волинської області показали відмінні результати та вибороли заслужені нагороди, - пише ІА "Волинські новини".

Вадим Мельник (м. Луцьк):

• 1 місце – Men’s Physique (юніори)

• 1 місце – Men’s Physique (зріст понад 182 см)

Наталія Сачко (м. Луцьк):

• 2 місце – Фітнес-бікіні (майстри)

• 4 місце – Фітнес-бікіні (до 169 см)

Інна Ожиндович (м. Володимир):

• 3 місце – Фітнес-бікіні (до 160 см)

Тетяна Котлярчук (м. Луцьк):

• 6 місце – Бікіні (новачки)

Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО
Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО
Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО
Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО
Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, бодібілдінг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні посилять відключення світла: які будуть графіки 31 жовтня
Сьогодні, 23:19
Волинські бодібілдери – серед призерів Кубку україни. ФОТО
Сьогодні, 22:38
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 21:57
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Петро Оверчук
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:35
Медіа
відео
1/8