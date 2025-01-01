У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО

У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Луцьку патрульні виявили у чоловіка ймовірні наркотики.

Нещодавно у Луцьку патрульні звернули увагу на чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав поводитися підозріло, - повідомляють у патрульній поліції Волині.

Інспектори провели поверхневу перевірку, під час якої у чоловіка виявили прозору ємність. Усередині була речовина білого кольору, зовні схожа на наркотичну. Також у 34-річного громадянина виявили використані інструменти для здійснення ін’єкцій.
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО

Відомо, що за даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, Луцьк, поліція, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 21:57
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Петро Оверчук
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:35
Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО
Сьогодні, 20:00
У Луцьку в ДТП потрапив автомобіль поліції. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Медіа
відео
1/8