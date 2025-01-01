У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку патрульні виявили у чоловіка ймовірні наркотики.
Нещодавно у Луцьку патрульні звернули увагу на чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав поводитися підозріло, - повідомляють у патрульній поліції Волині.
Інспектори провели поверхневу перевірку, під час якої у чоловіка виявили прозору ємність. Усередині була речовина білого кольору, зовні схожа на наркотичну. Також у 34-річного громадянина виявили використані інструменти для здійснення ін’єкцій.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.
Відомо, що за даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
