В Україні посилять відключення світла: які будуть графіки 31 жовтня





Про це повідомляє



У компанії попередили, що з 00:00 до 24:00 31 жовтня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень прогнозується з 16:00 до 18:00.



Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



В "Укренерго" звернули увагу, що такі заходи змушені вживати через наслідки трьох масованих ударів Росії по українській енергосистемі протягом жовтня.



При цьому обсяг і час застосування обмежень може змінюватися протягом дня.



Обстріл 30 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні.



Головною ціллю окупантів стали об'єкти української енергетичної інфраструктури. Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Ладижині, Добротворі та Бурштині.



Зокрема, у Ладижині, де розташована ТЕС, місцеві жителі залишилися без тепла та води. Унаслідок атаки там загинула дитина.



У Бурштині також розташована ТЕС - найбільша в західній частині України та одна з найпотужніших у країні.



ДТЕК підтверджував, що під атакою перебували теплоелектростанції в різних регіонах України.



Після атаки в Україні діяли аварійні відключення світла. Згодом енергетики застосували графіки погодинних відключень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні завтра, 31 жовтня, графіки відключень світла діятимуть цілодобово. При цьому обмеження будуть більш жорсткими.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.У компанії попередили, що з 00:00 до 24:00 31 жовтня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень прогнозується з 16:00 до 18:00.Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.В "Укренерго" звернули увагу, що такі заходи змушені вживати через наслідки трьох масованих ударів Росії по українській енергосистемі протягом жовтня.При цьому обсяг і час застосування обмежень може змінюватися протягом дня.Обстріл 30 жовтняНагадаємо, в ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні.Головною ціллю окупантів стали об'єкти української енергетичної інфраструктури. Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Ладижині, Добротворі та Бурштині.Зокрема, у Ладижині, де розташована ТЕС, місцеві жителі залишилися без тепла та води. Унаслідок атаки там загинула дитина.У Бурштині також розташована ТЕС - найбільша в західній частині України та одна з найпотужніших у країні.ДТЕК підтверджував, що під атакою перебували теплоелектростанції в різних регіонах України.Після атаки в Україні діяли аварійні відключення світла. Згодом енергетики застосували графіки погодинних відключень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію