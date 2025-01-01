31 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB(на фото).Також день народження цього дня святкують волейболістка, журналіститаКрім того, особисте свято відзначає громадський діяч31 жовтня іменини святкують Іосифи.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.У світі цього дня відзначають Міжнародний день економії. У 1989 році ця дата офіційно закріплена директивою ООН. Однак присвятити цей день, за задумом його творців, слід не тільки економії грошей, але й економії в широкому сенсі цього слова: економії часу, сил, дбайливого ставлення до речей.Також сьогодні - Міжнародний день Чорного моря. Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.У Луцьку цього дня у 1924 році створили фізкультурно-спортивне товариство «Динамо».