Німеччина закупить 12 000 дронів-камікадзе, частина з яких буде захищати кордон з рф





Про це повідомляє



За їхніми словами, два німецькі стартапи та найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту на суму близько 300 млн євро кожен.



Згідно з угодою, три компанії погодяться поставити до 12 тисяч дронів, повідомив співрозмовник FT, проте лише частина з них буде поставлена одразу.



"Очікується, що вони будуть поставлені новій німецькій бригаді, дислокованій у Литві, з метою захисту східного флангу НАТО від Росії", - додали у матеріалі.



За словами джерел видання, чиновники сподіваються, що розподіл тендеру між трьома компаніями буде сприяти інноваціям.



"Вони роблять це, щоб підтримати конкуренцію і забезпечити собі найкращу систему", - підкреслив один зі співрозмовників.



У FT розповіли, що Helsing, який було створено за підтримки засновника Spotify Даніеля Ека, є найдорожчим оборонним стартапом Європи, який оцінюється у 12 млрд євро.



Відомо, що впродовж останнього року компанія заявила про плани поставити Україні 6000 ударних безпілотників, придбала німецького виробника літаків Grob і оприлюднила плани з виробництва підводних систем спостереження у Великій Британії.



"Stark, заснований лише 15 місяців тому, підтримується інвесторами, серед яких американський технологічний мільярдер Пітер Тіль і Sequoia Capital із Кремнієвої долини. Стартап має команду в Україні, яка займається тестуванням і розробкою, а в липні він оголосив про відкриття заводу в англійському місті Свіндон", - додали у публікації.



За словами двох співрозмовників видання, компанія Rheinmetall запропонувала передати німецькій армії озброєний дрон під назвою FV-014, який вона публічно представила у вересні. Цей безпілотник може нести 5 кг корисного навантаження та має дальність польоту 100 км.



Водночас Stark надасть свій озброєний дрон Virtus, а Helsing - HX-2.



Раніше стало відомо, що Німеччина і НАТО готують план підтримки України на найближчі місяці. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що цієї зими Україна повинна зберегти здатність до оборони.



"Ми повинні посилити тиск на путіна і відстоювати наші європейські цінності - бути об'єднаними і готовими нести відповідальність за мир у рамках міцного європейського партнерства", - додав Вадефуль.



Також міністр енергетики Німеччини Катеріні Райхе заявила, що її країна збільшить фінансову допомогу на енергетику України до 450 млн євро. Вона запевнила, що ці кошти будуть гарно інвестовані, а така сума є практично третиною всього енергетичного фонду підтримки України.



"Ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну", - підкреслила Райхе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина має намір укласти контракт на постачання дронів-камікадзе з оборонними стартапами Helsing і Stark. Таким чином країна прагне посилити оборону проти рф, а також стимулювати конкуренцію в оборонному секторі.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись Financial Times, посилаючись на трьох осіб, які обізнані у цій справі.За їхніми словами, два німецькі стартапи та найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту на суму близько 300 млн євро кожен.Згідно з угодою, три компанії погодяться поставити до 12 тисяч дронів, повідомив співрозмовник FT, проте лише частина з них буде поставлена одразу."Очікується, що вони будуть поставлені новій німецькій бригаді, дислокованій у Литві, з метою захисту східного флангу НАТО від Росії", - додали у матеріалі.За словами джерел видання, чиновники сподіваються, що розподіл тендеру між трьома компаніями буде сприяти інноваціям."Вони роблять це, щоб підтримати конкуренцію і забезпечити собі найкращу систему", - підкреслив один зі співрозмовників.У FT розповіли, що Helsing, який було створено за підтримки засновника Spotify Даніеля Ека, є найдорожчим оборонним стартапом Європи, який оцінюється у 12 млрд євро.Відомо, що впродовж останнього року компанія заявила про плани поставити Україні 6000 ударних безпілотників, придбала німецького виробника літаків Grob і оприлюднила плани з виробництва підводних систем спостереження у Великій Британії."Stark, заснований лише 15 місяців тому, підтримується інвесторами, серед яких американський технологічний мільярдер Пітер Тіль і Sequoia Capital із Кремнієвої долини. Стартап має команду в Україні, яка займається тестуванням і розробкою, а в липні він оголосив про відкриття заводу в англійському місті Свіндон", - додали у публікації.За словами двох співрозмовників видання, компанія Rheinmetall запропонувала передати німецькій армії озброєний дрон під назвою FV-014, який вона публічно представила у вересні. Цей безпілотник може нести 5 кг корисного навантаження та має дальність польоту 100 км.Водночас Stark надасть свій озброєний дрон Virtus, а Helsing - HX-2.Раніше стало відомо, що Німеччина і НАТО готують план підтримки України на найближчі місяці. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що цієї зими Україна повинна зберегти здатність до оборони."Ми повинні посилити тиск на путіна і відстоювати наші європейські цінності - бути об'єднаними і готовими нести відповідальність за мир у рамках міцного європейського партнерства", - додав Вадефуль.Також міністр енергетики Німеччинизаявила, що її країна збільшить фінансову допомогу на енергетику України до 450 млн євро. Вона запевнила, що ці кошти будуть гарно інвестовані, а така сума є практично третиною всього енергетичного фонду підтримки України."Ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну", - підкреслила Райхе.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію