Волинянин вирощує 130 кіз. ВІДЕО

Ігор Савчук із села Хорлупи, що на Волині, займається розведенням кіз 8 років. Розпочинав з поголів'я у 50, нині в господарстві — 130 голів різних порід.

Є у стаді і зааненська, нубійська, чеська та ламанча, розповів чоловік Суспільному.

Ігор Савчук має освіту зоотехніка, понад 20 років працював за спеціальністю, а також ветеринаром у різних господарствах, але завжди, каже мріяв, займатися козами та самостійно господарювати. Ідею підтримала дружина, яка допомагає доглядати за господарством.
"Завіз породистих кіз з технікуму і почали працювати, почали доїти, почали будівництва козятника і пробувати робити сири. Зразу не виходило, багато літрів зіпсованого молока, поки навчилися все це робити", — каже Ігор Савчук.

Наразі в господарстві 130 кіз, зараз дійних — 70 з них, весною буде 90. Щоб видоїти усіх використовують доїльні апарати, проте всерівно це займає годину часу, розповідає господар.
"Кіз називаю "мої дівчатка" і вони всі мене розуміють. Я знаю кожну козу скільки їй років, Від якої вона кози. Два рази у рік відправляю аналізи крові у Харків у лабораторію. Щороку міняємо козлів на іншу породу і проводимо гібридизацію, щоб покращувати молоко, його кількість та якість", — говорить Ігор Савчук.

З дружиною господарюють самостійно, лише на заготівлю кормів наймають працівників.

"На зиму заготовляємо півтори тисячі тюків сіна і десь тонн 40 силосу, 10 тонн зерна і докупляємо шрот соняшникової макухи, сої і коли вони стоять на хліві, а коли йдуть на пашу то тільки корма і випас", — говорить Ігор Савчук.

Нині кози пасуться в електроогорожі. Її кожен день переставляють. Зараз тварини люблять золотарник і кропиву, переважно їхня їжа зараз, осінню, каже Ігор Савчук.

Навесні господарі переробляють від 200 до 250 літрів молока щодня. Зараз виготовляють понад 30 видів авторських сирів. Якби не війна, каже Ігор Савчук, вже б побудував сироварню, доїльну залу, збільшив би поголів’я, взяв би людей на роботу, були б у селі робочі місця. Поки чекає миру, аби продовжувати розширяти господарство.
Довідково: станом на 1 жовтня в області налічується 18 тисяч голів кіз та овець, розповіла Суспільному начальниця відділу розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Оксана Шпак. 23 агровиробники різних форм власності утримують орієнтовно 7 тисяч голів. Переважна більшість — це фермерські господарства у Луцькому районі.

