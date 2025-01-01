Прикордонника з Волині нагородили орденом «За мужність»

Прикордонника з Волині нагороджено орденом «За мужність».Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Відповідно до Указу Президента України, за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові, орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено військовослужбовця Волинського прикордонного загону штаб-сержантаДо повномасштабного вторгнення 45-річний уродженець Шацька близько семи років прослужив у прикордонному відомстві. На початку 2023 року Костянтин знову повернувся у стрій. Спершу охороняв українсько-білоруську ділянку державного кордону, а вже за кілька місяців разом із бойовим підрозділом Волинського прикордонного загону вирушив на схід. Загалом у прикордонника з позивним «Метис» три ротації у зону бойових дій. Він разом із побратимами стримував ворога на найгарячіших напрямках Донеччини та Харківщини.Під час бойових дій штаб-сержант Матющенко неодноразово проявляв героїзм і незламність. Знищував окупантів, рятував поранених побратимів і прикривав відхід своїх, навіть перебуваючи під щільним вогнем. Під час одного з виїздів на позиції ворог вдарив по броньованому автомобілю прикордонників FPV-дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу екіпаж, у тому числі й Костянтин, зазнали важких поранень. Попри це «Метис» залишився прикривати товаришів, а потім впродовж чотирьох днів, перебуваючи у вкрай тяжкому стані, самостійно дістався українських позицій. Його вчинок - приклад безмежної відваги, сили волі та вірності присязі.Відзнаку воїну сьогодні вручив заступник Голови Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Сердюк.