Винуватцеві аварії на Волині обмежили волю на рік
На Волині визнали винним водія автомобіля Opel Vectra, який в денну пору доби в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо та в'їхав в автомобіль Skoda Octavia. У результаті зіткнення пасажир обвинуваченого отримав травми середньої тяжкості.

Про це пише Суспільне з посиланням на вирок Рожищенського районного суду.

Обвинувачений — уродженець села Тростянка Луцького району. Як з'ясували правоохоронці під час досудового розслідування, ДТП сталася 27 червня 2025 року в післяобідню пору в місті Рожищі. Водій "Опеля" перевищив допустиму швидкість руху та не впорався з керування за залізничним переїздом.

У суді водій визнав свою вину повністю та розповів, що їхав із пасажиром — товаришем по військовій службі. Зі слів обвинуваченого, за тиждень до аварії він приїхав у Рожище, щоб провідати хворого батька, а в день ДТП чоловіки випили пляшку горілки в селі Копачівка, звідки рушили в Рожище.

Волинянин зазначив, що на цей час відшкодував завдану ним шкоду, як потерпілому, так і іншому учаснику ДТП. Побратим чоловіка просив не позбавляти обвинуваченого волі.

Суддя Рожищенського районного суду визнав водій автомобіля Opel Vectra винним у вчиненні ДТП і призначив йому покарання — 1 рік обмеження волі. Також суд позбавив його права керування транспортними засобами на три роки. Чоловіка поставили на облік у виправному центрі.

Довідково:

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Рожищенський районний суд Волинської області.


