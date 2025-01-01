На війні загинув волинянин Юрій Патій

Турійська громада – у скорботі. Із глибоким сумом тут сповістили про тяжку втрату – загибель на війні краянина.Про це Турійська селищна рада повідомила у фейсбуці.За волю та незалежність України віддав своє життя волинянин із села Літин —21 жовтня, виконуючи бойове завдання у Покровському районі Донецької області, солдат 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Патій загинув, мужньо боронячи рідну землю від російського агресора.У зв’язку з цією важкою втратою в громаді оголошено триденну жалобу.Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.«Висловлюємо щирі співчуття мамі, сестрі, рідним та близьким нашого Героя. Нехай Господь дарує сили пережити біль непоправної втрати. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!» - зазначили у селищній раді.